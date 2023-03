Barak decisivo, la Fiorentina ha tante occasioni ma vince solo 1-0 contro il Sivasspor

Al 3’ bel cross dentro di Gonzalez deviato in angolo da un difensore del Sivasspor. Al 6’ Gonzalez mette sul secondo palo per Dodo che prova il tiro ma spara altissimo. All’11’ Gonzalez mette dentro per Jovic che prova lo scavetto ma il portiere ospite risponde presente. Al 15’ cross dentro di Gonzalez, colpo di tacco meraviglioso di Castrovilli che si stampa sulla traversa. Al 16’ Bonaventura davanti al portiere prova lo scavetto, Bural salva ancora smanacciando, Jovic non riesce a colpire in rete. Al 29’ Nico Gonzalez cerca di coordinarsi con il destro ma non riesce a trovare la porta. Al 40’ Jovic a porte vuota colpisce un difensore della squadra turca.

Al 65’ il numero 6 del Sivasspor colpisce di testa e prende sopra la traversa. Al 69’ Barak porta in vantaggio la Fiorentina. Al 77’ la palla scende, Gonzalez la raccoglie ma calcia alto. All’85’ Karisis prova il tiro, deviato in angolo. All’87’ bell’inserimento di Mandragora palla che finisce di poco fuori. All’88’ tiro da fuori di Njae, pallone che finisce a lato. Fiorenitna-Sivasspor termina 1-0.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO