Gazzetta, Bianco aggredito, il Sivasspor rischia una maxi squalifica e l’aggressore il carcere

Il giorno dopo l’assalto dell’invasore, Bianco ha la faccia gonfia e i tamponi nel naso. II suo procuratore, Giuseppe Galli, dice: «Alessandro è dispiaciuto ma tranquillo, vedremo come agire conla Fiorentina e con gli avvocati. L’Uefa si è sincerata delle sue condizioni». L’Uefa aspetta le relazioni del suo delegato, dell’arbitro e della polizia che ha arrestato i due invasori per decidere la “pena”. Il Sivasspor verso una super multa e una dura squalifica. L’aggressore, Mehmet M., rischia di finire in carcere.

