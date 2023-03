Tifoseria Lech Poznan pericolosa: negli ultimi anni gli ultras polacchi hanno fatto parlare di sé

Sugli spalti il tifo è caldissimo, anche perché la tifoseria del Lech è considerata tra le più pericolose ed è nota per le infiltrazioni politiche di estrema destra, con molti video sul web che testimoniano un ambiente infuocato per tutti i 90 minuti. Al di là del sostegno è però sotto il profilo dell’ordine pubblico che gli ultras polacchi hanno fatto parlare di sé negli ultimi anni mentre tra scontri e coreografie non mancano i precedenti.

Tre anni fa, in occasione della sfida con il Legia Varsavia, il volto di Pablo Escobar esposto in curva fece il giro del mondo mentre qualche anno prima a Sarajevo, in occasione di un preliminare di Champions League, la guerriglia con i tifosi avversari andò avanti per ore. Un aspetto da tenere di conto per il ritorno a Firenze, seppure nel 2015 non si registrarono problemi escluso uno striscione del Viola Club Polonia rubato nel parcheggio al termine della gara in Polonia e qualche scritta di estrema destra apparsa a Firenze in occasione del match del Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

