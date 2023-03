Corriere Fiorentino: “Conference non solo un trofeo da mettere in bacheca: obiettivo incassare 9 milioni”

Stavolta, più che la stanchezza, l’ultima giornata di campionato porterà in dote alla Fiorentina una dose extra di entusiasmo da riscattare in Conference. Troppo bella, per la squadra e i tifosi, la notte di sabato contro il Milan per pensare alle gambe pesanti: piuttosto c’è da capire come dare continuità al buon momento.

L’impegno di giovedì sera al Franchi contro il Sivasspor, andata degli ottavi di finale, è più che abbordabile per i viola se si guarda al valore delle due rose. L’unica cosa che i due club hanno in comune, infatti, è l’andamento avuto fin qui: un campionato deludente (i turchi sono tredicesimi) e soddisfazione nelle coppe. In quella nazionale il Sivasspor ha raggiunto i quarti dopo averla vinta la scorsa stagione, mentre in Conference è arrivato al primo posto nel proprio girone, un punto sopra i rumeni del Cluj. Questo, come ha evidenziato Italiano dopo il Milan «ha permesso loro di riposare, mentre noi abbiamo dovuto affrontare anche il playoff». Intanto, sempre sabato, alla ripresa del campionato turco dopo il terremoto il Sivasspor ha perso 4-3 contro il Karagumruk di Andrea Pirlo. Il tecnico Riza Calimbay si è lamentato per i troppi gol subiti, spiegati anche con un calo della condizione: «Non abbiamo avuto la possibilità di giocare l’ultima amichevole perché a Sivas nevicava. Avremmo dovuto giocare almeno due o tre partite di livello durante la sosta, ma non abbiamo potuto farlo. Potevamo arrivare in condizioni migliori».

Di tutto questo proverà ad approfittare la Fiorentina. Intanto per mettere la bandierina sui quarti di finale, e poi perché in società si inizia a sognare il primo trofeo (dopo quelli con la Primavera) dell’epoca Commisso. È stato lo stesso patron a ribadirlo durante un intervento all’università. «Voglio vincere qualcosa qui a Firenze» ha detto. «Firenze è una piazza esigente, lavoriamo per vincere un trofeo» ha ripetuto Mandragora ai microfoni della Rai, e lo stesso aveva fatto Barak nella rabbia del pari con l’Empoli: «Per me l’obiettivo è portare un trofeo a Firenze».

Sulla gioia con cui la città accoglierebbe una coppa dopo tantissimi anni non ci sono dubbi, ma Commisso sa bene che andare avanti in Conference significa pure aumentare i ricavi. Il montepremi della terza competizione europea (235 milioni) è la metà rispetto a quello dell’Europa League e incomparabile ai 2 miliardi della Champions, però la Roma che l’ha vinta la scorsa stagione ha comunque portato a casa circa 30 milioni. Per la Fiorentina sarebbero leggermente meno perché stavolta c’è un’altra italiana, la Lazio, con cui spartirsi i diritti tv e perché i giallorossi incassano di più dal botteghino. Per fare un esempio al ritorno col Braga c’erano 13 mila spettatori per un incasso di 278 mila euro. Da adesso in poi arriva il bello anche per i ricavi dal campo. Finora sono stati incassati 6,3 milioni, ma all’orizzonte ce ne sono altri 9 così da raggiungere i 15 milioni incassati un anno fa dalla Roma per le partite giocate. La qualificazione agli spareggi (300 mila euro) e poi agli ottavi (600 mila) è valsa quasi un milione, lo stesso che c’è in palio se venissero raggiunti i quarti. Poi 2 milioni per un eventuale semifinale e 3 per l’approdo alla finale di Praga del 17 giugno. Chi alza la coppa, infine, guadagna prestigio e altri due milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, ASSOCIAZIONE DAVIDE ASTORI: “RACCOLTI DICIOTTO MILA EURO, GRAZIE A TUTTI! MERITO DELLA FIORENTINA E DEI VOLONTARI ORGANIZZATI”