Sivasspor-Fiorentina affidata a Dabanovic. Una vittoria e una sconfitta per le italiane con l’arbitro montenegrino

Sarà Nikola Dabanovic l’arbitro designato dall’Uefa per la gara di ritorno di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, in programma in Turchia giovedì alle 18.45. Per il fischietto montenegrino si tratterà della terza squadra italiana incrociata in stagione, dopo aver già diretto in Europa League la Roma nella gara vinta contro il Ludogorets e la Lazio nel match perso 5-1 con il Midtjylland.

