Dal CS, Ottimismo per Biraghi in vista del Sivasspor. Castrovilli può giocare, Sottil solo a gara in corso

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori sull’allenamento Fiorentina che sta preparando la sfida di giovedì contro i turchi del Sivasspor nell’ottavo di finale d’andata di Conference League.

Biraghi è uscito acciaccato nel corso della ripresa del match contro il Milan ed oggi ha svolto una parte di seduta con il gruppo ed un’altra parte di differenziato: filtra comunque ottimismo per la presenza del capitano Viola contro il Sivasspor. Castrovilli si candida per giocare dal primo minuto; cosa diversa per Sottil che sarà un’arma solo a gara in corso. Brekalo continua ad allenarsi con la squadra ed aumenta i ritmi ma è la stessa situazione di Castrovilli in cui non si vogliono rischiare ricadute.

