Di Gennaro punge Vlahovic: “Tecnicamente peggiorato rispetto a Firenze. Contesto Juventus non lo aiuta”

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha detto la sua sul weekend di campionato soffermandosi sul momento negativo dell’ex bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Come valuta il momento di Vlahovic?

“Con Italiano lavorava tanto ma tecnicamente è peggiorato rispetto a Firenze. Magari non sta ancora bene dopo la pubalgia. Se non sono al 100% certi calciatori non compensano con la tecnica. Vedi anche Lukaku. Il contesto Juventus non lo aiuta, ma non è ancora il Vlahovic di Firenze.”

