Milenkovic prova a prendersi una maglia da titolare contro il Sivasspor: Quarta e Igor stanno brillando 

Contro il Milan è rimasto in panchina, con il Sivasspor è in rampa di lancio. Nikola Milenkovic vuole giocarsi la propria chance giovedì in Conference League per dimostrare a Firenze, e anche a se stesso, che può rilanciarsi ad alti livelli e tornare il centrale granitico che la città ha imparato a conoscere. Messo alle spalle l’infortunio, Vincenzo Italiano lo ha convocato per la sfida contro i rossoneri ma non lo ha utilizzato, preferendo schierare la coppia Quarta-Igor. L’argentino e il brasiliano sono stati autori fra l’altro di una prova granitica, quindi difficili da accantonare proprio in questo periodo. Quindi riprendersi il posto dal primo minuto per il serbo non è poi così scontato, anche per le ottime prestazioni dei colleghi di reparto che sono in crescita costante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SQUADRA CHE HA GUADAGNATO DI PIÙ DAI SUBENTRANTI: HANNO PORTATO 11 GOL