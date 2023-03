PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC PERFETTO, NICO E CABRAL DECISIVI. BENE IKONE

Terracciano 5,5 Può fare certamente meglio sul gol, si fa sorprendere. Nel secondo tempo non è molto sicuro in un’uscita dopo calcio d’angolo

Dodò 6,5 Sul gol subito sceglie di non affondare ed è sfortunato. Il resto della partita è un continuo attaccare con grande tecnica e precisione. Lotta con successo anche in fase difensiva

Milenkovic 7 Una gara perfetta dove trova un gol importante che praticamente regala la qualificazione alla Fiorentina.

Quarta 6,5 Una grande azione nel primo tempo dove per poco non trova rigore anche se rischia il giallo per simulazione. In difesa non si fa superare, palla al piede sempre preciso

Ranieri 6,5 Non fa rimpiangere nè Biraghi nè Terzic e gioca una grande partita sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ci mette voglia e determinazione

Amrabat 6,5 Qualche errore che però è comprensibile considerato le condizioni del terreno di gioco, recupera una quantità industriale di palloni

Mandragora 7 Gioca una gara di grande dinamicità, da una sua giocata nasce il terzo gol. Sempre più inserito nei meccanismi della squadra

Bonaventura 6,5 Nel primo tempo sbaglia qualche scelta ma dare la palla a lui vuol dire far ragionare la squadra e gestire bene la palla

Ikonè 6,5 Una spina nel fianco costante nella difesa avversaria, tantissime giocate di ottimo livello in cui mette in difficoltà il diretto avversario con tanti grandi spunti

Nico Gonzalez 7 Grande giocata che porta al gol del pareggio di Cabral, gestisce bene ogni pallone ed è un punto di riferimento

Cabral 7 Segna un gol vitale per la Fiorentina, lotta in un campo avverso e non si tira indietro. Il gol segnato è un giusto premio alla sua gara di lotta

Castrovilli 7 Entra in tempo per segnare un grandissimo gol, il primo dopo l’infortunio

