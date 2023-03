Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco

Veramente clamoroso e vergognoso quello che è successo dopo il gol di Castrovilli in Sivasspor-Fiorentina. Dopo la quarta rete viola che ha chiuso la partita un tifoso turco è entrato in campo inferocito e ha sfoderato un pugno contro il povero Bianco, giocatore viola da poco sceso in campo. Le immagini televisive, anche per non dare visibilità all’accaduto, non hanno mostrato le immagini, ma la dinamica è apparsa fin da subito chiara. Anche lo stesso giocatore ha mostrato sui social una foto facendo vedere il danno riportato, un gesto veramente vergognoso che speriamo venga punito dall’UEFA

