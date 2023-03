Italiano: “Sbagliate occasioni incredibili, siamo stati superficiali. Bisogna tirare come fa Barak”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“C’è dispiacere, potevamo indirizzare meglio la partita nel primo tempo dove in quelle due occasioni potevamo essere meno leggeri. Sono contento per quello che abbiamo creato, faremo una gara tosta, i nostri avversari cambieranno atteggiamento

Bisogna credere in quello che facciamo, siamo stati superficialotti, meno male che Barak ha fatto gol, quando tiri con quella convinzione e quella forza la palla non può che non andar dentro. Oggi abbiamo sprecato occasioni incredibili, ci sono giornate in cui crei tanto e non segni, abbiamo avuto dei black out sotto porta, mi auguro che nel ritorno avremo più concretezza. Sui corner abbiamo fatto gol a Verona, cerchiamo di trovare soluzioni ma non è mai semplici, il fatto che ne battiamo tanti vuol dire che siamo a ridosso della porta avversaria.

Domani allenamento chi non ha giocato, poi faremo la rifinitura e cercheremo di fare risultato anche con un solo allenamento. Castrovilli è stato premiato perchè ogni volta che subentra entra bene, ha lavorato bene, nel primo tempo per me è stato uno dei migliori, è in debito di ossigeno e di forza ma stiamo recuperando un giocatore importante

Igor e Quarta si stanno comportando bene ma queste partite ravvicinate ci obbligano a far giocare tutti, tanti domenica non avranno la condizione ideale per andare a fronteggiare la Cremonese, bisognerà attingere a giocatori che oggi non hanno giocato, se si chiama Milenkovic non devi avere nemmeno il dubbio. Vedo solidità difensiva importante, se non avessimo preso gol negli ultimi minuti contro il Milan sarebbe stata la terza partita senza subire

