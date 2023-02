Fiorentina-Sivasspor, ufficializzati gli orari: al Franchi si giocherà alle 21. Ritorno in Turchia alle 18:45

Ufficializzati gli orari delle due gare che coinvolgeranno Fiorentina e Sivasspor negli ottavi di Conference League. L’andata si giocherà giovedì 9 marzo al Franchi, con il ritorno fissato per il 16 marzo in Turchia. Confermato lo schema che abbiamo visto fin qui nella competizione per quello che riguarda gli orari. Andata in casa che si giocherà alle 21:00, ritorno in trasferta alle 18:45.