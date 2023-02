Marelli: “Un errore far vedere l’immagine che dimostra che la palla di Cabral era entrata in porta”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, ha parlato e commentato a Lady Radio l’arbitraggio di ieri in Fiorentina-Braga, queste le sue parole:

Purtroppo capita, ieri sera è capitato, vedendo l’immagine laterale si vede che manca un pezzo di pallone perchè coperto dal palo e per definizione se il pallone è coperto dal palo non ha oltrepassato completamente la linea. L’errore commesso è stato quello di trasmettere l’immagine in cui si vede la palla che oltrepassa la linea di porta, è stata trasmessa per far vedere il motivo del segnale della Gol Line Tecnhology, l’immagine andava spiegata dal Varista

Fortunatamente in Italia abbiamo un dubbio livello di sicurezza, sia il Var che la Gol Line, una volta alla Juventus non funzionava ed hanno utilizzato il Var per vedere se la palla aveva oltrepassato la linea di porta o meno. Sono contento per quello che è accaduto perchè dimostra che le macchine non sono infallibili. La fortuna è che questo episodio non ha messo in pericolo il risultato finale

Dopo l’ammonizione è obbligatorio che l’arbitro faccia riprendere l’azione su un proprio rischio, in quel caso l’arbitro ha sbagliato. Doveva fischiare per far ripartire l’azione. Cabral? La sua esultanza mi è sembrata ironica, non un insulto ma a livello comportamentale e di regolamento si tratta di comportamento anti sportivo, una regola che non mi piace ma non possiamo far finta che non esista

