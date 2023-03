I convocati della Fiorentina per il Sivasspor: Sottil resta a Firenze. Jovic parte domani da Madrid

La Fiorentina è partita alle 13.30 per la Turchia, un giorno prima del previsto per le difficoltà logistiche per arrivare a Sivas. Nella truppa non c’era Luka Jovic, che raggiungerà la squadra da Madrid nella giornata di domani. Il serbo è dovuto volare in Spagna per risolvere alcuni questioni burocratiche. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati nei quali mancano Biraghi perchè squalificato, Terzic perchè infortunato e anche Sottil, che ha preso una botta nella rifinitura e dunque non al meglio. Questa la lista complea

LE PAROLE DI BUCCHIONI SULLA FIORENTINA