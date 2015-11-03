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Notizie Subentrati Fiorentina
Solo in Fiorentina-Lazio i goal dalla panchina sono stati decisivi, soltanto 5 goal dalle riserve in Serie A
15 aprile 2025 12:21
Repubblica: "Grazie a Italiano gruppo coinvolto. Subentrati possono cambiare la storia delle partite"
11 marzo 2023 12:22
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