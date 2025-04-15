Solo in Fiorentina-Lazio i goal dalla panchina sono stati decisivi, soltanto 5 goal dalle riserve in Serie A

In casa Fiorentina si sta discutendo molto dei cambi fatti da mister Palladino nell'ultima partita di campionato terminata 0-0 contro il Parma di Chivu. Ma il problema dei cambi per i viola non si lim...

In casa Fiorentina si sta discutendo molto dei cambi fatti da mister Palladino nell'ultima partita di campionato terminata 0-0 contro il Parma di Chivu. Ma il problema dei cambi per i viola non si limita soltanto all'ultima di campionato ma al contrario è un problema che affligge la squadra di Palladino da tutta la stagione.

Infatti soltanto in 3 partite chi è entrato dalla panchina è riuscito a segnare, e si tratta della doppietta di Gudmundsson contro la Lazio, dei goal di Beltran e Parisi nella goleada di Lecce e del rigore di Beltran a Monza. Di questi 5 goal però soltanto 2 sono stati decisivi cioè la doppietta di Gudmundsson contro la Lazio risalente al 22 Settembre.

In poche parole quest'anno la Fiorentina non è mai riuscita a vincere una partita grazie ad i cambi, un dato che può essere molto limitante nell'arco di un intero campionato. Per esempio la Lazio ha ottenuto 15 goal da chi è entrato a partita in corso, e 6 di questi 15 sono stati decisivi ai fini del risultato, meglio ancora il Parma che ha ottenuto 10 goal dai subentrati tutti quanti decisivi.

La Lazio grazie alle riserve ha portato a casa 11 punti, circa il 20% del totale dei punti dei biancocelesti, la Fiorentina invece ne ha portati a casa soltanto 3 cioè il 5%. Una bella differenza