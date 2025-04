Riganò: “Pareggio giusto ma presi gol in un modo allucinante, non bastava molto per vincere”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore di Fiorentina e Messina Christian Riganò che ha detto la sua opinione nell’immediato dopo gara dopo il pareggio contro il Milan: “Il punto a Milano me lo prendo volentieri perchè è sempre un campo difficile, però sono arrabbiato per i gol presi perchè comunque stavamo partendo da un 2-0 e, per me, qualcosa in più si poteva fare, soprattutto sui gol presi visto che quello di Jovic era evitabilissimo mentre anche il primo gol con una diagonale fatta bene non lo prendi mai. Mi tengo l’atteggiamento che è positivo e da ripetere con le piccole perchè è con loro che bisogna vincere per invertire la rotta. Stasera mi arrabbio per il secondo gol preso con difesa non schierata ed è allucinante perchè era una palla prevedibile e di facile lettura, va bene il pareggio ma in un’altra maniera, così non ci rende felici.“