Riganò: "Pedro? Se è l'attaccante giusto ci divertiremo. Ribery? Sarebbe perfetto vicino ad una prima punta"

Queste le parole rilasciate a La Nazione dall'ex viola Christian Riganò sul giovane brasiliano Pedro: "Se la Fiorentina ha azzeccato l'attaccante giusto noi tifosi ci divertiremo. Deve essere sereno e...

Queste le parole rilasciate a La Nazione dall'ex viola Christian Riganò sul giovane brasiliano Pedro: "Se la Fiorentina ha azzeccato l'attaccante giusto noi tifosi ci divertiremo. Deve essere sereno e concentrato, ovviamente deve adattarsi velocemente al calcio italiano. Modulo? Io amo giocare nel 4-3-3, spero che gli avversari riescano solamente tardi a prendere le misure ai viola. Ribery? È un calciatore intelligente costruisce gioco e si abbassa a centrocampo per prendere il pallone, per me sarebbe perfetto con vicino una prima punta".