Riganò: “Fatica nel calcio? Mi viene da ridere. La vera fatica è portare sacchi di 50kg”

Christian Riganò ha compiuto 50 anni. Il Corriere Fiorentino ha così deciso di riportare una sua intervista: “Quando sento parlare di fatica nel calcio, di stress, mi viene da ridere: la vera fatica è portare sacchi da cinquanta chili o stare per delle ore su delle impalcature, al gelo o nella calura estiva. Quando ho veramente cominciato a fare il professionista mi sembrava sempre di essere in vacanza. In più ci pagavano almeno dieci volte di più di qualsiasi operai. La Fiesole? La guardo e mi vengono i lucciconi, non mi vergogno a dirlo. E mi chiedo sempre come facciano a non sentire dentro qualcosa di speciale quelli che oggi indossano la maglia viola.

Prandelli? Mi ha allenato un mese ed era straordinario. Umile Rigano, va bene così? E vorrei vedere! Non ho mai sopportato quelli che se la tirano. Resto quello di sempre. I festeggiamenti? Beh, festeggio quando qualcuno, sorridendo, si ferma a parlare con me e mi racconta di quanto sia stato felice quando segnavo”.