Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"

Uno dei temi di casa Fiorentina è il centravanti che non segna come dovrebbe. Ne ha parlato Riganò, la sua analisi e le sue considerazioni

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2022 18:26

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