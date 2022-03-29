Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"
Uno dei temi di casa Fiorentina è il centravanti che non segna come dovrebbe. Ne ha parlato Riganò, la sua analisi e le sue considerazioni
L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato degli attaccanti di casa viola, queste le sue parole a Radio Bruno:
"Bisogna che Cabral giochi di più per giudicarlo, almeno mezz'ora o tre quarti d'ora, i movimenti da attaccante ce li ha ma vorrei vederlo un po'. Italiano ha puntato su Piatek e ma questo attaccante se non fa gol si deve fare un po' più da fare, non tiene mai un pallone. Vero che un centravanti viene giudicato in base ai gol che segna ma non esiste solo quello per il centravanti. Un attaccante deve fare anche questo; tenere palla, venire incontro, fare qualche sponda, giocare con il resto dei compagni, lui sistematicamente viene anticipato, di testa non la becca mai"
VICARIO E IL GRANDE GESTO DEL PORTIERE CHE INTERESSA ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/vicario-il-portiere-che-vuole-la-fiorentina-fa-un-grande-gesto-ospita-in-casa-sua-una-famiglia-ucraina/170575/