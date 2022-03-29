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Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

Il portiere dell'Empoli Vicario si è reso protagonista di un gesto meraviglioso ospitando una famiglia ucraina in fuga dalla guerra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 13:51
Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina -
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Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

La Gazzetta dello Sport racconta di un bel gesto del portiere dell'Empoli Vicario, che recentemente è stato accostato anche alla Fiorentina. Il numero uno azzurro ha infatti accolto una famiglia ucraina in fuga dalla guerra. A testimoniarlo è lo stesso giocatore che sui suoi profili social ha postato una bellissima foto con il piccolo Milan che indossa una maglia dell'Empoli.

Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

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