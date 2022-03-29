Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

Il portiere dell'Empoli Vicario si è reso protagonista di un gesto meraviglioso ospitando una famiglia ucraina in fuga dalla guerra

La Gazzetta dello Sport racconta di un bel gesto del portiere dell'Empoli Vicario, che recentemente è stato accostato anche alla Fiorentina. Il numero uno azzurro ha infatti accolto una famiglia ucraina in fuga dalla guerra. A testimoniarlo è lo stesso giocatore che sui suoi profili social ha postato una bellissima foto con il piccolo Milan che indossa una maglia dell'Empoli.

LA GAZZETTA CRITICA GLI ACQUISTI DELLA FIORENTINA

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