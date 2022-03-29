Gazzetta: "Gonzalez, Cabral e Ikonè, la Fiorentina spende 55 milioni per giocatori da sole 3 reti insieme"

La Fiorentina ha bisogno di reti, tante le occasioni create ma poca concretezza

La Fiorentina tra l'estate e il mercato invernale ha investito circa 55 milioni di euro per rifarsi il look in attacco: da Nico Gonzalez acquistato in estate per 23 milioni più 4 di bonus a Ikoné, rilevato per 15 milioni dal Lille a inizio gennaio, fino a Cabral, sostituto di Vlahovic pagato altri 15 milioni dal Basilea. Tre acquisti giovani, di qualità anche se costosi, che però per il momento hanno peccato quando si sono trovati sotto porta. Ikoné lanciato verso la porta che calcia addosso ad Handanovic è solo l'ultimo esempio del concetto. L'argentino ha siglato solo due gol, Cabral uno ed Ikoné nessuno, troppo pochi vista la spesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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