Veretout nella bufera. Giuffredi: "Non sono più il suo agente. Con me solo chi rispetta le regole"

Jordan Veretout in mezzo alla bufera. L'ex agente Giuffredi: "Non voglio che il mio nome venga associato a lui

Mario Giuffredi, ex agente dei Jordan Veretout, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del momento del suo assistito. Ecco le sue parole: "Non voglio essere associato a dei comportamenti sbagliati. Non gestisco più Veretout da diversi mesi, non me la sento di giudicare la vicenda sportiva e personale del calciatore. Chi sta con me deve rispettare delle regole e deve avere comportamenti consoni alla propria professione, altrimenti preferisco interrompere il rapporto perché ognuno di noi dal punto di vista professionale si da un' etica. Non voglio essere associato alla sua gestione da diversi mesi ad oggi. Non è più farina del mio sacco. L’ho preso alla Fiorentina, quando non stava facendo benissimo ed è andato alla Roma triplicando l'ingaggio. Abbiamo interrotto il rapporto quando era titolare coi giallorossi ed era stato convocato in Nazionale".

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