Riganò attacca: "Non è corretto che Gollini prenda il triplo dello stipendio rispetto a Terracciano"

Terracciano titolare e Gollini in panchina, la gerarchia in campo non rispecchia il monte ingaggi. Ne ha parlato Riganò

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Io quando giocavo guadagnavo meno di tutti anche se facevo 30 gol all'anno, alla Fiorentina ho giocato con il contratto della serie C2 fino alla serie A con due promozioni e dopo aver fatto 54 gol in 2 anni. Quando a gennaio facevano mercato davano sempre più soldi a chi arrivava dopo, chi arrivò a gennaio in serie B venne a prendere tanti soldi. Gollini prende il triplo rispetto a Terracciano, onestamente non è corretto. Terracciano ha fatto molto bene anche se ha fatto qualche errore, è stato in silenzio quando ero il secondo, si è preso il posto da titolare dimostrando. Se prendi un altro portiere che guadagna il triplo lo devi chiamare e gli devi fare il contratto

Io in Coppa farei giocare il secondo portiere, ma quando si arriva alla fine di queste competizioni poi fai giocare il primo, quando arrivi in fondo deve giocare la squadra migliore possibile"

MURIEL VA VIA DALL'ATALANTA PER TORNARE ALLA FIORENTINA?

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