Muriel e Gasperini verso la rottura all’Atalanta, la Fiorentina potrebbe prenderlo a gennaio

Luis Muriel e l’Atalanta, prove di addio. Già la scorsa estate il centravanti colombiano ha valutato diverse opportunità, ora i tempi sembrano maturi per una nuova esperienza professionale. Per Gian Piero Gasperini non è incedibile, il tecnico dell’Atalanta lo sta mettendo in panchina anche dopo l’infortunio di Zapata e il colombiano è tutt’altro che contento. Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Fiorentina potrebbe essere la soluzione a sorpresa già in questo mercato di gennaio considerati i problemi degli attaccanti viola in questo inizio di stagione.

