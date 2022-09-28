Cassano smaschera Lotito: "Vergognoso non aver fatto partire Immobile, chi comanda in nazionale?"

Cassano ha denunciato quello che è accaduto in nazionale prima della partenza per l'Ungheria, con Lotito che ha fatto tornare indietro Immobile

Dopo il clamoroso dietrofront di Ciro Immobile, richiamato a tornare a casa da Lotito direttamente sulla scala dell'aereo mentre stava per partire con la Nazionale Italiana per l'Ungheria, Antonio Cassano ha commentato su Twitch questo episodio citando direttamente il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente della Federazione Gravina:

"Vergognoso quello che ha fatto Lotito che ha richiamato a casa Immobile, non facendolo partire con l'Italia, ma chi comanda in nazionale? Gravina o Lotito? Gravina ce lo deve dire. A questo punto la Federazione dovrebbe non chiamare più i giocatori che si fanno comandare dai propri club in nazionale. Non ce l'ho con Immobile ma con Gravina e Lotito.

Caro Gravina, devi iniziare alle società e ai presidenti che in nazionale comandate voi, non le società, se invece vogliono comandare le società sarebbe bene non chiamare più quei giocatori. Zaccagni e Zaniolo hanno fatto sceneggiate per non andare in nazionale con piccoli problemi fisici quando le partite contano meno. Questi pensano di andare a Uomini e Donne e al Pascià, non tengono alla nazionale"

BUCCIANTINI PARLA DI BATISTUTA

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