Bucciantini scettico su Batistuta in società: "Non ci si inventa dirigenti. È così dentro al calcio?"

Intervenuto ai microfoni de il Pentasport, Marco Bucciantini, ha parlato della candidatura per un posto in dirigenza alla Fiorentina lanciata da Gabriel Omar Batistuta: "Maldini si è fatto corteggiare...

Intervenuto ai microfoni de il Pentasport, Marco Bucciantini, ha parlato della candidatura per un posto in dirigenza alla Fiorentina lanciata da Gabriel Omar Batistuta: "Maldini si è fatto corteggiare e non si è mai proposto. Batistuta è così dentro al calcio? Se deve essere un uomo immagine, non so se servirebbe. Se cerco un dirigente che faccia crescere la società come progetto, non è il mio candidato ideale. Non ci si inventa dirigenti".

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