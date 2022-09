L’accusa: “Pedro è l’errore più grande della Fiorentina. 70 milioni in fumo, andava aspettato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista brasiliano, Andersinho Marques, ha accusato la Fiorentina di aver commesso l’errore più grande degli ultimi dieci anni con la cessione di Pedro: “È l’errore più clamoroso della Fiorentina negli ultimi dieci anni. Era un altro assegno da 70 milioni pronto per essere incassato in futuro, ma non si è avuta la pazienza di aspettare un giocatore che arrivava da un infortunio. È stato dato tempo a Cabral, che non sta facendo granché, mentre con lui dopo sei mesi si è deciso di concludere l’esperienza definitivamente. Il Ct Tite ne parla molto bene, ha un’occasione per andare ai Mondiali come centravanti di riserva”.