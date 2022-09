Dopo la bocciatura alla Fiorentina, Pedro è rinato e segna anche con il Brasile. E ora punta il Mondiale

Pedro non si ferma più. Il centravanti brasiliano è rinato con al Flamengo, tanto da riconquistare la Nazionale brasiliana. E non solo. Infatti, nell’amichevole di ieri sera con la Tunisia, Pedro ha siglato la rete del 5-1 della Seleçao, trovando così il suo primo gol con la Nazionale carioca. Il centravanti brasiliano viene da una grande stagione, soprattutto in Coppa Libertadores, dove ha trascinato la i Rubonegro in finale contro l’Atletico Paranaense mettendo a segno 12 gol in altrettante partite. Adesso per lui le possibilità di riuscire a strappare un biglietto per il Mondiale in Qatar sono sempre più alte… forse a Firenze meritava un po’ più di fiducia in più? Ricordiamo che la Fiorentina sborsò circa 14 milioni per Pedro, per poi bocciarlo non appena sei mesi dopo con solo 59′ collezionati in 4 spezzoni di gara