Riganò ammette: "Domenica avrei tolto Piatek, non aveva tenuto un pallone, sempre anticipato"

Onesto Riganò che parla delle sue impressioni dopo Fiorentina-Atalanta a commento della gara vinta dalla squadra viola

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno della partita tra Fiorentina e Atalanta, queste le sue parole: "Devo essere sincero perchè sono stato il primo a dirlo, domenica avrei tolto Piatek, se ci fosse stata una sostituzione da fare era proprio quella di toglierlo perchè non aveva tenuto un pallone, è stato sempre anticipato, poi ha fatto gol e amen. Il fuorigioco sul gol dell'Atalanta c'era, noi siamo in debito con gli arbitri rispetto a quello che ci è successo negli ultimi 20 anni" conclude Riganò.

LA SAMPDORIA DEVE PAGARE 400 MILA EURO ALLA FIORENTINA

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