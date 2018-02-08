Glielo aveva suggerito una volta, lo ripete oggi. Riganò: "Simeone, in area!"
Ha parlato a RMC Sport, l’ex viola Christian Riganò, questo il suo parere sugli attaccanti della Fiorentina:Simeone? Sta troppo lontano dall’area: è un generoso e sa fare gol, ma si sbatte troppo per...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 09:41
Ha parlato a RMC Sport, l’ex viola Christian Riganò, questo il suo parere sugli attaccanti della Fiorentina:
Simeone? Sta troppo lontano dall’area: è un generoso e sa fare gol, ma si sbatte troppo per la squadra. Magari non fermo com’ero io (ride, ndr) ma più presente in area di rigore.
Falcinelli? Può giocare sia esterno sia punta.
Chiesa? E’ vero che fa l’esterno ma Pioli vuole che tagli verso l’interno, con la precisa idea di portarlo davanti al portiere.