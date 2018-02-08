Glielo aveva suggerito una volta, lo ripete oggi. Riganò: "Simeone, in area!"

Ha parlato a RMC Sport, l’ex viola Christian Riganò, questo il suo parere sugli attaccanti della Fiorentina:Simeone? Sta troppo lontano dall’area: è un generoso e sa fare gol, ma si sbatte troppo per...

A cura di Redazione Labaroviola 08 febbraio 2018 09:41

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