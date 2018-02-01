Riganò: "Buon compleanno Batigol, che onore indossare la tua maglia e ereditare il tuo coro"

Anche Christian Riganò ha voluto augurare buon compleanno a Gabriel Omar Batistuta, che oggi compie 49 anni. Questo il messaggio postato sul suo profilo Facebook: "Io ho indossato il tuo numero 9 e pe...

Anche Christian Riganò ha voluto augurare buon compleanno a Gabriel Omar Batistuta, che oggi compie 49 anni. Questo il messaggio postato sul suo profilo Facebook: "Io ho indossato il tuo numero 9 e per tre anni ereditato la tua canzone Bati gol poi diventata Riga gol e non sai che onore immenso era per me sentirla. Sono stato paragonato a te e la cosa mi lusingava e mi riempiva di responsabilità era pesante quella maglia con quel numero, io non ero te non avevamo nulla in comune ma di sicuro abbiamo fatto ognuno a modo suo esultare e godere il popolo viola, il nostro popolo ecco forse l’unica cosa che ci accomunava. Buon compleanno bomber Bati gol".