Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo"
Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, questa è una squadra che gioca insieme da tre mesi".Prosegue sulla classifica:...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:53
Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, questa è una squadra che gioca insieme da tre mesi".
Prosegue sulla classifica: "La classifica è buona ma non ci dobbiamo illudere, non sarà facile arrivare in Europa ma deve provarci".
E conclude con un pensiero sulla squadra di Pioli: "La squadra ha qualche blackout, ma giocatori importanti come Chiesa, Thereau e Simeone. Serve tempo".