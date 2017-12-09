Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo"

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, questa è una squadra che gioca insieme da tre mesi".Prosegue sulla classifica:...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2017 12:53

Condividi