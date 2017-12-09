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Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo"

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, questa è una squadra che gioca insieme da tre mesi".Prosegue sulla classifica:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:53
Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo" -
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Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, questa è una squadra che gioca insieme da tre mesi".

Prosegue sulla classifica: "La classifica è buona ma non ci dobbiamo illudere, non sarà facile arrivare in Europa ma deve provarci".

E conclude con un pensiero sulla squadra di Pioli: "La squadra ha qualche blackout, ma giocatori importanti come Chiesa, Thereau e Simeone. Serve tempo".

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