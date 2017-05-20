Riganò: "La Fiorentina contro le grandi è un'altra squadra. Rimpianti? Si poteva fare di più"

In questo momento non c’è peggior avversario del Napoli. I punti più o meno sono quelli dello scorso anno, la differenza sta nella classifica

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non c’è peggior avversario del Napoli da incontrare, queste defezioni vanno a rafforzare la difficoltà".

Prosegue sull'andamento della stagione della Fiorentina: "Siamo sempre attaccati nella speranza che il Milan faccia un passo falso, toccherà anche a noi ma quando la Fiorentina gioca contro le grandi è un’altra squadra in questa stagione".

E sui rimpianti della stagione: "I rimpianti sono tanti perché l’Europa va portata anche partendo dal preliminare, sinceramente qualcosa in più si poteva fare. I punti più o meno sono quelli dello scorso anno, la differenza sta nella classifica e con chi hai perso i punti".