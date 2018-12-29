Riganò se la prende con Simeone: “Quel gol lo segnava anche un bambino”
Durante Genoa - Fiorentina Giovanni Simeone fallisce un gol semplice, solo davanti a Radu, e l’ex bomber Viola Cristian Riganò inveisce sui social: “Ridi, ridi, quel gol lo faceva anche un bambino del...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 17:04
Durante Genoa - Fiorentina Giovanni Simeone fallisce un gol semplice, solo davanti a Radu, e l’ex bomber Viola Cristian Riganò inveisce sui social: “Ridi, ridi, quel gol lo faceva anche un bambino della scuola calcio”, l’irritazione dell’ex centravanti della Fiorentina all’indirizzo del Cholito.