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Riganò se la prende con Simeone: “Quel gol lo segnava anche un bambino”

Durante Genoa - Fiorentina Giovanni Simeone fallisce un gol semplice, solo davanti a Radu, e l’ex bomber Viola Cristian Riganò inveisce sui social: “Ridi, ridi, quel gol lo faceva anche un bambino del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 17:04
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Durante Genoa - Fiorentina Giovanni Simeone fallisce un gol semplice, solo davanti a Radu, e l’ex bomber Viola Cristian Riganò inveisce sui social: “Ridi, ridi, quel gol lo faceva anche un bambino della scuola calcio”, l’irritazione dell’ex centravanti della Fiorentina all’indirizzo del Cholito.

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