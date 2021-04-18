Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti"

Non è andato giù leggero Riganò che commenta il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo

Christian Riganò, simbolo della rinascita viola dopo il fallimento, ha parlato attraverso il suo profilo Facebook, queste le parole dell'ex calciatore viola e ormai cittadino di Firenze e grande tifoso viola: "Questa settimana a chi diamo la colpa? a Iachini, Prandelli oppure a Montella? ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossi quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini, noi in B non ci si vuole andare fate il vostro dovere, salvate la viola e poi andate via tutti" conclude Riganò.

LE SCELTE IMBARAZZANTI DI IACHINI, DAL METTERE FUORI I MIGLIORI IN CAMPO ALLA BOCCIATURA DI QUARTA

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