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Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti"

Non è andato giù leggero Riganò che commenta il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2021 13:31
Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti" -
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Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti"

Christian Riganò, simbolo della rinascita viola dopo il fallimento, ha parlato attraverso il suo profilo Facebook, queste le parole dell'ex calciatore viola e ormai cittadino di Firenze e grande tifoso viola: "Questa settimana a chi diamo la colpa? a Iachini, Prandelli oppure a Montella? ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossi quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini, noi in B non ci si vuole andare fate il vostro dovere, salvate la viola e poi andate via tutti" conclude Riganò.

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