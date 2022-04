Riganò avverte: “Presto per Italiano per andare via da Firenze, tre anni e poi può spiccare il volo”

Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina, dopo la gara contro il Napoli:

“Grandissima vittoria e grandissima partita da squadra vera, strameritata per il gioco e con gol bellissimi. Se vinci queste due partite rimani aggrappato e vuol dire lottare fino alla fine. Presto per Italiano per andare via, almeno un triennio può restare qui e poi magari può spiccare il volo. Amrabat ha fatto bene bene a Verona ma c’era Veloso al suo fianco, non è il giocatore dell’ultimo passaggio. Gli estrni giocando a piedi invertiti, rientrando sempre, perdono il tempo. Hanno fatto gol domenica, ma mica lo fanno tutte le domenica. Mi metto nei panni dell’attaccante, i cross non arrivano cosi. Nessuno tra Ikonè e Nico Gonzalez taglia in area sul primo o sul secondo palo”

