“Quando ho pensato di avercela fatta? Il 20 giugno del 2004 – ha detto l’ex viola Christian Riganò a La Nazione – la data del ritorno in Serie A della Fiorentina dei Della Valle, sensazione durata quando una sigaretta, quella che mi sono fumato in silenzio in uno stanzino, lì ho pensato “ce l’ho fatta!” anche se avevo 30 anni. Era la chiusura di un cerchio iniziato a Firenze due anni prima, mi trovavo benissimo. Commisso vuole fare una squadra competitiva? Serve un centravanti, anzi più di uno… Vlahovic e Cutrone non bastano”.