Riganò: "Dopo Sousa? Le scelte migliori sono Sarri e Di Francesco"

Christian Riganò ha parlato di Fiorentina a Radi Bruno: “La conferenza di Sousa con Corvino e Gonzalo? Corvino ha detto giustamente che i tifosi devono essere riconquistati. Loro non sono mai mancati...

Christian Riganò ha parlato di Fiorentina a Radi Bruno: “La conferenza di Sousa con Corvino e Gonzalo? Corvino ha detto giustamente che i tifosi devono essere riconquistati. Loro non sono mai mancati nonostante il malcontento. La medicina è una sola, vincere quanto più possibile. Dopo vedremo davanti cosa succederà, ma se non vinciamo le nostre partite è inutile andare a guardare in casa altrui. Bene questa conferenza stampa, ora va finita la stagione nel miglior modo possibile. Unità di intenti c’è sempre stata, i giocatori non vanno in campo per perdere e l’allenatore non fa le squadre per non vincere. L’allenatore? Secondo me le scelte migliori per il futuro sarebbero Di Francesco e Sarri”.