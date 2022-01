Riganò ricorda: “Commisso aveva detto che non avrebbe venduto Vlahovic alla Juventus”

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante la cessione di Vlahovic alla Juventus, le sue parole:

“Mi suona strano Vlahovic alla Juventus perchè si parla sempre di problemi economici e poi ci portano sempre via i gioielli che noi alleviamo, se questa è la volonta della Fiorentina che lo facciano. Io se fossi stato Vlahovic sarei rimasto a Firenze perchè qui sono il re e mi danno quasi gli stessi soldi di Torino, ma probabilmente i procuratori hanno ragionato in maniera diversa. Quello che dà fastidio è che lui prima aveva detto che restava per portare la squadra in Europa, che era casa sua, e poi è andato via. Qualcuno può anche dire che il presidente aveva detto che alla Juventus non lo vende e poi lo ha venduto. Il mio pensiero è che questi soldi a giugno non li avresti presi” conclude Riganò.

PEDULLA HA CHIARITO IL NOME DI PEDULLA IN ORBITA FIORENTINA