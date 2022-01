Pedullà chiarisce: “Ho verificato voce Icardi alla Fiorentina, lui non avrebbe accettato, soldi c’erano”

Nel corso di ViolaFun, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della possibilità della Fiorentina di prendere Icardi come dopo Vlahovic, le sue parole:

“Nella giornata di ieri mi era arrivata una segnalazione su Icardi alla Fiorentina, ho verificato, non sarebbe stato un problema di ingaggio perchè i soldi in casa viola ci sarebbero stati, semplicemente lui non avrebbe accettato l’opzione. Credo sia meglio l’opzione Cabral per la Fiorentina, più giusto investire su un 98 pronto e forte. E non su Icardi con la testa sulla torre Eiffel e con le bizze della moglie procuratrice” conclude Pedullà.

FIORENTINA CHIUDE PER CABRAL, AL BASILEA 15 MILIONI PIU 3 DI BONUS