La Fiorentina ha chiuso per il dopo Vlahovic dopo la sua cessione alla Juventus per 70 milioni di euro. Il nuovo attaccante viola sarà Cabral, la trattativa con il Basilea è stata chiusa per 15 milioni di euro più 3 di bonus, il calciatore arriverà a Firenze lunedi dove farà le visite mediche e nella stessa giornata ci sarà l’annuncio ufficiale.

RISTIC HA CHIESTO 18 MILIONI DI EURO ALLA JUVENTUS