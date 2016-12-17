Riganò: "Fossi Kalinic rimarrei a Firenze tutta la vita. Non vedo reazioni, i giocatori non si arrabbiano mai..."

La formazione contro il Genoa non mi è piaciuta, Sousa ha tenuto fuori troppi giocatori

Cristian Riganò, uno che di attaccanti senza dubbio se ne intende, ha espresso la sua opinione in merito alla Fiorentina ed al suo numero 9, Nikola Kalinic, ai microfoni di Radio Bruno: "La formazione contro il Genoa non mi è piaciuta: troppi giocatori sono stati tenuti a riposo, come Kalinic, Ilicic e Chiesa. Poi Zarate ha giocato titolare dopo un sacco di tempo ed era anche fuori ruolo. Vedendola da fuori questa squadra talvolta da la sensazione che non abbia abbastanza reazioni, vedo pochi giocatori che si arrabbiano. Da la sensazione che comunque vada tutto bene. La clausola di Kalinic? Non so se sia troppo alta sinceramente, è un giocatore che sta segnando. Io fossi in lui rimarrei qui a vita, ma io ho un amore enorme per la città e per questa maglia".