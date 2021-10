Riganò: “Vlahovic continuerà a dare il 100%. Nello spogliatoio non succederà niente”

Christian Riganò, ex bomber Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Non può cominciare un campionato diverso, almeno fino al mercato. A gennaio dovrai metterti alla ricerca di un attaccante anche se sarà una finestra di mercato molto difficile”.

SPOGLIATOIO “Nello spogliatoio non succede niente. È una questione personale tra Dusan e la società. Il problema subentrerà solo se il serbo non giocherà con lo stesso impegno. Ma questo non accadrà, perchè Vlahovic è un professionista e ne risentirebbe la sua carriera: è un suo interesse dare il massimo per questa squadra adesso”.

ITALIANO “Io al suo posto chiamerei Dusan per dire “continua a fare come questi primi mesi, però se vedo un atteggiamento diverso ti metto fuori”. A Firenze la piazza ti fa diventare unico, dalle altre parti sei uno degli altri: chi vuole andare se ne vada pure“.

FISCHI VLAHOVIC “In queste situazioni ci può stare che una tifoseria fischi, sono stati fischiati tutti. Non voglio che venga fischiato, sia chiaro, però credo che anche i fischi siano un sentimento, meglio dell’indifferenza”

LEGGI ANCHE: