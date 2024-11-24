Riganò su Sottil: "Mi fa arrabbiare, ha potenzialità ma sono anni che lo aspettiamo, le chance le ha avute"

L'ex giocatore della Fiorentina Riganò si è espresso su Sottil a pochi minuti dall'inizio di Como-Fiorentina

L’ex giocatore della Fiorentina Riganò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno pochi minuti prima del fischio di inizio della partita tra Como e Fiorentina, esprimendosi su Sottil. Queste le sue parole:

“Sottil mi fa arrabbiare più che altro, ha tante potenzialità ma sono anni che l'aspettiamo e che non esprime le esprime al massimo, gli abbiamo dato tante possibilità.”

Sul suo gol al Como in rovesciata e sulle insidie della partita di oggi:

"Quel gol non so come ha fatto a venirmi. Oggi il Como è una squadra che gioca bene a calcio, fa prestazione, fa gol ma porta a casa pochi punti. Le partite vanno giocate e vinte in campo, quindi occhio a questo Como."

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-formazione-della-fiorentina-prevedibile-ma-giusta-bove-al-posto-di-sottil-da-piu-equilibrio/278037/