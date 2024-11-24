Bucchioni: "Formazione della Fiorentina prevedibile ma giusta. Bove al posto di Sottil dà più equilibrio"

Il giornalista Bucchioni si è espresso a Radio Bruno sulla formazione della Fiorentina contro il Como, con Bove titolare al posto di Sottil

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra Como e Fiorentina, commentando la scelta di mettere Bove a sinistra al posto di Sottil. Queste le sue parole:

“La formazione era abbastanza ipotizzabile e prevedibile, ormai abbiamo capito come ragiona Palladino, che decide di andare sulle sue certezze, ovvero gli 11 di oggi. Nella sosta il mister ha lavorato sul gruppo, credo sia giusto ripartire senza cambiamenti. Bove in quella posizione è una scelta più difensiva di Sottil, più bilanciata ed equilibrata. Lui ha gamba e attacca gli spazi, ma in fase di non possesso scala bene a coprire.”

Bucchioni ha anche aggiunto:

“La Fiorentina è diventata questa, fa giocare male gli avversari. Questa è una grande qualità, fondamentale per questa squadra, l’avversario fa fatica a inquadrare la Fiorentina perché i giocatori riescono a cambiare pelle continuamente. Questo significa che i giocatori sono molto concentrati dal punto di vista mentale. In ogni caso, i due punti cardine restano difesa bassa e ripartenze negli spazi, che la squadra adotta in ogni partita.”

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-torna-cataldi-bove-ce-sottil-dalla-panchina-beltran-con-kean/278038/