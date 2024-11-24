FORMAZIONE FIORENTINA: TORNA CATALDI, BOVE C'È. SOTTIL DALLA PANCHINA, BELTRAN CON KEAN
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Como, calcio di inizio ore 15 allo stadio lombardo
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 13:48
La Fiorentina ritorna in campo dopo la sosta del campionato, la squadra viola è di scena a Como, il mister della Fiorentina Raffaele Palladino deve fare a meno di Biraghi e Gudmundsson, ritorna a disposizione Cataldi, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adlì, Bove, Beltran, Colpani, Kean
PEDRO INSULTATO E MINACCIATO DAI TIFOSI DELLA ROMA
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