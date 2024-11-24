Pedro minacciato ed insultato dai tifosi giallorossi per aver mandato una frecciata alla Roma

Nei giorni scorsi il campione della Lazio Pedro aveva rilasciato un intervista al Messaggero in cui aveva ringraziato la Roma per averlo ceduto alla Lazio, squadra in cui il calciatore è riuscito ad e...

Nei giorni scorsi il campione della Lazio Pedro aveva rilasciato un intervista al Messaggero in cui aveva ringraziato la Roma per averlo ceduto alla Lazio, squadra in cui il calciatore è riuscito ad esprimersi e a ritrovare se stesso.

Come rivelato dal Messaggero durante la settimana Pedro è stato minacciato ed insultato sia in pubblico che in privato dai tifosi della Roma che non hanno preso affatto bene questa dichiarazione. L'intervista infatti è andato virale sulle piattaforme social e i tifosi della Roma hanno riversato tutta la loro rabbia sul loro ex calciatore oggi protagonista assoluto dell'altra squadra della capitale

BIRAGHI OUT CONTRO IL COMO

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