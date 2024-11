Biraghi out per il Como, affaticamento al polpaccio sinistro. Recupererà per il Pafos?

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como di Cesc Fabregas, per il match valido per il 13° turno di Serie A. Diramata la lista dei convocati per il match del Sinigaglia, l’assenza che salta all’occhio, oltre a quella di Gudmundsson e Richardson, è certamente quella di Cristiano Biraghi. Come riporta il club, “Non partirà con la squadra Cristiano Biraghi che ha accusato un affaticamento muscolare polpaccio sinistro”. Non si sa nulla in merito ai tempi di recupero, ma certo potrebbe essere un problema, poiché il calendario si fa sempre più fitto.

