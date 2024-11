I convocati della Fiorentina per il Como: Gudmundsson non recupera. Biraghi out per un affaticamento

La Fiorentina ha diramato i convocati in vista della gara di domani contro il Como (ore 15.00). E arriva la decisione su Albert Gudmundsson. Il club ha infatti confermato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Como. L’islandese non è stato convocato: l’obiettivo è tornare a disposizione per la prossima giornata di campionato contro l’Inter. Out anche Cristiano Biraghi che, come confermato dal club, ha accusato un affaticamento muscolare polpaccio sinistro.

I CONVOCATI – Adli, Beltran, Bove, Cataldi, Colpani, Comuzzo, Dodi, De gea, Gosens, Ikone, Kayode, Kean, Kouamé; Mandragora, Martinelli, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rubino, Sottil, Terracciano.

DAL VIOLA PARK: GUDMUNDSSON PARZIALMENTE IN GRUPPO. L’OBIETTIVO È RECUPERARE PER L’INTER